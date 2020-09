In den Videos tauchen tausende, auch deutsche Kinder auf.

Quelle: privat

In den Videos tauchen tausende, auch deutsche Kinder auf. So wird ein Junge dazu verleitet, sich zu fesseln und sich den Mund zu zu kleben. Ein Mädchen wird in einem Livestream animiert, sich mit Rasierschaum einzuschmieren. Das betreffende Video hat derzeit etwa 74.000 Aufrufe. Insgesamt wurden etwa 50 deutsche Kinder identifiziert - wahrscheinlich sind es viele mehr.



Eltern ahnen oft nichts von dem Verhalten ihrer Kinder. Manche wissen nicht einmal, dass ihre Kinder einen YouTube-Kanal betreiben und dort Videos von sich veröffentlichen. Von "follow me.reports" kontaktierte Eltern reagierten erschüttert. Eine betroffene Familie, deren Tochter via Livestream manipuliert wurde, hat inzwischen nach eigenen Angaben Anzeige erstattet.