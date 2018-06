Schäuble bei einer Sondersitzung des Bundestags zu Griechenland Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Griechische Anti-Terror-Ermittler haben in Athen einen Mann festgenommen, der im März dieses Jahres eine Paketbombe an den damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble geschickt haben soll. Die Sendung war damals in der Poststelle des Bundesfinanzministeriums geröntgt und gestoppt worden.



Der 29-jährige mutmaßliche Linksterrorist wurde festgenommen, als er im Athener Stadtzentrum eine konspirative Wohnung räumen wollte. Dort fanden die Beamten Waffen, Sprengstoff und acht gefälschte Ausweise.