Absperrung am Explosionsort in Lyon. Archivbild

Quelle: Sebastien Erome/AP/dpa

Der Hauptverdächtige des Anschlags in Lyon soll ein Geständnis abgelegt haben. Der 24-Jährige habe den Bau des Sprengsatzes eingeräumt, verlautete aus Ermittlerkreisen. Der Student aus Algerien war am Montag festgenommen worden. Auch seine Eltern und sein Bruder befinden sich in Polizeigewahrsam.



Aus Ermittlerkreisen hieß es zudem, am Tatort gefundene DNA-Spuren hätten dem Hauptverdächtigen zugeordnet werden können. Bei der Explosion einer Paketbombe waren 13 Menschen leicht verletzt worden.