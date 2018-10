Ermittler entdeckten am Donnerstag Sendungen an Ex-Vizepräsident Joe Biden und Schauspieler Robert De Niro, beide hatten Trump in der Vergangenheit scharf kritisiert. Die Pakete glichen denen, die an den früheren Präsidenten Barack Obama, Ex-Außenministerin Hillary Clinton und andere verschickt wurden. Insgesamt stieg die Zahl der seit Montag adressierten Trump-Gegner damit auf acht, die Zahl der Pakete auf zehn. Verletzt wurde niemand.



Die für Biden bestimmten Päckchen wurden rechtzeitig abgefangen. Der Ex-Vizepräsident mahnte zu mehr Anstand in der politischen Debatte. Amerika müsse "diese Hass-Maschine ausschalten", sagte Biden am Donnerstag bei einem Wahlkampfauftritt in Lancaster im US-Staat New York.