Die Postsendungen mit Sprengsätzen waren adressiert an den demokratischen Ex-Präsidenten Barack Obama, an die frühere Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton sowie den CNN-Experten und früheren CIA-Direktor John Brennan; letztere Sendung ging im CNN-Gebäude in New York ein. Auch Obamas früherer Justizminister Eric Holder und die demokratische Abgeordnete Maxine Waters sollten Päckchen erhalten.



An Hollywood-Star und Trump-Kritiker Robert De Niro ging ebenfalls ein verdächtiges Päckchen, wie inzwischen bekannt wurde. Ein Mitarbeiter der von De Niro mitbegründeten Produktionsfirma habe die Polizei am Donnerstagmorgen alarmiert, sagte ein Behördensprecher. Die Beamten rückten demnach mit einem Kommando zur Bombenentschärfung an und holten die Sendung zur Analyse ab. Mehrere andere Sender berichteten derweil, dass auch an den früheren Vizepräsidenten Joe Biden ein verdächtiges Päckchen adressiert worden sei.