Es geht um Recht und Ordnung am Arbeitsmarkt. Arbeitsminister Hubertus Heil

"Es geht um Recht und Ordnung am Arbeitsmarkt", sagte Heil der Zeitung. "Wir wollen Generalauftragnehmer verpflichten, im Zweifelsfall, wenn die Sozialversicherungsbeiträge bei den Subunternehmern nicht einzutreiben sind, auch in Haftung genommen zu werden." Der Auftraggeber soll für korrekte Arbeitsbedingungen bei seinen Boten verantwortlich sein. Solche Regelungen gibt es bereits in der Bau- und in der Fleischwirtschaft.