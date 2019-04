Bisher unterscheiden die meisten Online-Shops in ihren Lieferbedingungen nicht zwischen der Zustellung an der Haustür und der Lieferung an einen Abholshop. Das könnte sich ändern. Bereits jetzt geben Hermes und DPD großen Online-Shops Rabatte, wenn sich deren Kunden die Pakete in Paketshops abholen. "Eine Differenzierung nach 'kostenfrei an den Shop' oder 'kostenpflichtige Haustürzustellung' wäre Online-Händlern heute schon möglich, wird jedoch nicht praktiziert", so Rey von DPD. "An dieser Stelle erwarten wir im Markt mittelfristig Bewegung."