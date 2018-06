Die Deutsche Post will Kosten sparen. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Mit steigenden Preisen und einem Vorruhestandsprogramm für Beamte will die Deutsche Post das stark schwächelnde Geschäft mit Briefen und Paketen in den Griff bekommen. Rund 400 Millionen Euro will der Konzern bereitstellen, damit verbeamtete Mitarbeiter vorzeitig ihren Ruhestand antreten, teilte die Post mit.



Wie viele Stellen letztlich wegfallen, wollte Vorstandschef Frank Appel noch nicht abschätzen. Der Konzern dreht auch an der Preisschraube für die Verbraucher.