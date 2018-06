Quelle: dpa

Es sind wahre Berge an Verpacktem, die in den Wochen vor Weihnachten den Besitzer wechseln. In den Paket- und Sortierzentren rotieren die Mitarbeiter. Für die Dienstleister Post DHL, DPD, GLS & Co. ist es die lukrativste Zeit des Jahres. Der Bundesverband Paket- und Expresslogistik (BIEK) geht davon aus, dass in der Weihnachtszeit bis zu 30 Millionen Pakete mehr an private Empfänger gehen als vor einem Jahr. An Spitzentagen werden insgesamt wohl gut 15 Millionen Sendungen transportiert, sagt Elena Marcus-Engelhardt vom BIEK.