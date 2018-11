Asia Bibi (Archiv vom 20.11.2010) Quelle: AP

Als erste katholische Frau war Asia Bibi 2010 Jahren wegen angeblicher Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. Blasphemie gilt im mehrheitlich islamischen Pakistan als Kapitalverbrechen. In der Praxis werden darunter verächtliche Äußerungen und Taten gegen den Islam, den Koran und den Propheten Mohammed verstanden. 2014 bestätigte ein Gericht in Lahore das Todesurteil. Im Juli 2015 ordnete ein Gericht die vorläufige Aussetzung der Vollstreckung der Todesstrafe an. Das erneute Berufungsverfahren war in den vergangenen Jahren immer wieder verzögert worden. Laut pakistanischen Medien hatten islamistische Hardliner die Richter bedroht. Nach acht Jahren Haft wurde die Christin in der vergangenen Woche in Islamabad freigesprochen. Die Stiftung HVC hatte nach eigenen Angaben bereits seit mehreren Jahren die Verteidigung der Frau finanziell unterstützt.