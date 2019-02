Im September 2016 töteten Rebellen bei einem Anschlag auf eine indische Militärbasis in Kaschmir 19 Menschen. Seit dieser Zeit hören die Aufstände und Proteste in Kaschmir nicht mehr auf. Indische und Pakistanische Militärs berichten regelmäßig von Artilleriefeuer und Schusswechseln an der Grenzlinie. Seit Februar 2019 verschärfte sich die Situation deutlich. Am 14. Februar explodierte auf einer Autobahn im indischen Teil Kaschmirs ein Wagen mit 350 Kilo Sprengstoff. Der Anschlag galt indischen Sicherheitskräften, mehr als 40 Menschen kamen ums Leben. Die muslimische Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed reklamierte den Anschlag für sich. Indien machte allerdings Pakistan verantwortlich. Am 26. Februar flog Indien einen Angriff auf ein angebliches Terroristencamp in Pakistan. Einen Tag darauf meldete Pakistan den Abschuss zweier indischer Kampfflugzeuge.