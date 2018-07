Außenpolitisch driftet Pakistan schon seit mehreren Jahren weg vom Westen Richtung China und Russland. Die Beziehungen mit den USA verschlechterten sich bereits vor der neuen Administration in Washington. Doch Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, Pakistan würde Milliarden Dollar erhalten, aber gleichzeitig jenen Terroristen Schutz bieten, die die USA bekämpften, brachten sie auf einen neuen Tiefpunkt. Der voraussichtliche Wahlgewinner Imran Khan hat seinerseits die Vereinigten Staaten lange für US-Drohnenangriffe in Pakistan kritisiert.



Er fuhr aber auch immer wieder eine harte Linie gegenüber dem Erzfeind Indien. In der Fernsehansprache, in der Khan noch vor den offiziellen Resultaten seinen Wahlsieg erklärte, gab er sich allerdings versöhnlicher. Er strebe gute Beziehungen zu den Nachbarstaaten an, denn Frieden in Afghanistan bedeute Frieden in Pakistan. Sollte Indien einen Schritt auf Pakistan zugehen, werde Pakistan zwei Schritte machen.