Imran Khan, Ministerpräsident von Pakistan.

Quelle: Aly Song/Pool Reuters/AP/dpa

Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan ist zu einem Staatsbesuch im Iran eingetroffen, wo ein Treffen mit Präsident Hassan Ruhani in Teheran ansteht. Medienberichten zufolge soll es dabei um den Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und eine engere Zusammenarbeit an der gemeinsamen Grenze gehen. Dort kommt es immer wieder zu Zwischenfällen.



Beobachter in Teheran spekulieren, dass Khan auch zwischen den regionalen Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien vermitteln könnte.