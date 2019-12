Der frühere pakistanische Staatschef Pervez Musharraf ist wegen Hochverrats zum Tode verurteilt worden. "Pervez Musharraf wurde für schuldig befunden, gegen Artikel 6 der Verfassung von Pakistan verstoßen zu haben", sagte Regierungsvertreter Salman Nadeem in Islamabad.



Musharraf war nach einem Putsch des Militärs 1999 an die Macht gekommen. Er hält sich derzeit nicht in Pakistan auf sondern lebt in Dubai im Exil.