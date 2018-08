Nawaz Sharif vor seinen Anhängern (Archiv). Quelle: Anjum Naveed/AP/dpa

Der inhaftierte pakistanische Ex-Ministerpräsident Nawaz Sharif (68) ist mit Herzproblemen in eine Klinik in Islamabad verlegt worden. Das teilten die Behörden mit.



Sharif, Gründer der Pakistanischen Muslim-Liga, leidet unter Diabetes und hat sich 2016 einer Herzoperation unterzogen. Er und seine Tochter Maryam sind seit Mitte Juli in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Garnisonsstadt Rawalpindi inhaftiert. Sharif wurde vor drei Wochen wegen Korruption zu zehn Jahren Haft verurteilt.