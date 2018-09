Ex-Premier Nawaz Sharif (M) ist von seinen Unterstützern umgeben. Quelle: Anjum Naveed/AP/dpa

Der ehemalige pakistanische Ministerpräsident Nawaz Sharif ist nach seiner Haftentlassung jubelnd von seinen Anhängern empfangen worden. Hunderte seiner Unterstützer hatten sich vor dem Hochsicherheitsgefängnis in der Stadt Rawalpindi versammelt und warfen Rosenblütenblätter auf ihn.



Ein Gericht in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad hatte die Freilassung von Nawaz Sharif angeordnet. Seine Haftstrafe war vor allem wegen der Finanzierung von teuren Wohnungen in London verhängt worden.