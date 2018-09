Pakistans Premier Khan will neuen Dialog mit Indien. Archivbild Quelle: T. Mughal/EPA/dpa

Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan hat in einem Brief an den indischen Premier Narendra Modi die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen angeregt. Dies bestätigte der Sprecher des pakistanischen Außenministeriums, Mohammad Faisal, über Twitter.



Der Brief Khans sei eine Antwort auf Modi von Anfang September. Modi hatte zu einer konstruktiven Zusammenarbeit der beiden Länder aufgerufen. "Premier Khan hat positiv auf Premier Modi reagiert und seine Ansichten erwidert", sagte Faisal.