Blick auf die Klagemauer in der Jerusalemer Altstadt.

Quelle: Stefanie Järkel/dpa

Die Palästinenser haben US-Äußerungen zurückgewiesen, denen zufolge die Klagemauer in Jerusalems Altstadt Teil Israels bleiben wird. "Wir werden keine Veränderung der Grenzen des 1967 besetzten Ost-Jerusalems akzeptieren", sagte der Sprecher von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas.



Ein US-Regierungsbeamter hatte am Freitag im Vorfeld einer Reise von Vizepräsident Mike Pence in die Region gesagt: "Wir können uns keine Situation vorstellen, in der die Klagemauer kein Teil Israels wäre."