Am Gaza-Grenzzaun ist ein Palästinenser getötet worden. Archiv Quelle: Mahmoud Bassam/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Bei neuen Protesten am Gaza-Grenzzaun ist nach palästinensischen Angaben ein Helfer durch israelischen Beschuss getötet worden. Dutzende weitere Palästinenser seien verletzt worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit.



Nach einer neuen Eskalation der Gewalt im Nahen Osten hatten militante Palästinenser in der vergangenen Nacht ein Ende der Kämpfe mit Israel verkündet. Ein Sprecher der radikalislamischen Hamas sagte jedoch, die wöchentlichen Proteste am Grenzzaun gingen weiter.