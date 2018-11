Branddrachen gegen Israel – sie sind auch der Hintergrund für die jüngste Eskalation im Konflikt mit den Palästinensern. Aus dem Palästinensergebiet wurden in der Nacht zum Mittwoch mehr als 45 Raketen und Mörsergranaten auf israelisches Gebiet abgefeuert, wie ein israelischer Armeesprecher in Tel Aviv sagte. Israels Luftwaffe griff bis zum Morgen 25 Ziele im Gazastreifen an. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums gab es drei Verletzte, darunter zwei Hamas-Polizisten.



Sieben der auf Israel abgefeuerten Geschosse seien von der Raketenabwehr Iron Dome (Eisenkuppel) abgefangen worden, hieß es von der Armee. Drei seien in israelischen Ortschaften eingeschlagen, davon eine in der Nähe eines Kindergartens. Mehrere Geschosse seien auf freiem Feld gelandet. Mindestens drei hätten ihr Ziel verfehlt und seien im Gazastreifen selbst eingeschlagen.



Auslöser der palästinensischen Angriffe war eine israelische Attacke auf Hamas-Anlagen für Ballons, die von Gaza aus mit brennbarem Material nach Israel gestartet werden, wo sie Felder und Wälder in Brand setzen. Militärsprecher Jonathan Conricus sagte, wer solche Ballons oder Flugdrachen steigen lasse, sei in "feindliche Aktionen verwickelt". Israel werde keine Situation hinnehmen, in der sein Territorium wie gegenwärtig jeden Tag aus der Luft angegriffen werde. Das Militär erklärte, es habe Warnschüsse auf Palästinenser abgefeuert, die Feuerballons in Richtung Israel starten wollten.



