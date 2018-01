Am 2. November 1917 hatte der damalige britische Außenminister Arthur James Balfour der zionistischen Bewegung die Unterstützung seiner Regierung für die Errichtung einer nationalen Heimstätte des jüdischen Volkes in Palästina zugesagt. Britische Truppen vertrieben damals ihren osmanischen Kriegsgegner aus dem Gebiet, das nach dem Ersten Weltkrieg britisches Völkerbundsmandat wurde. In den folgenden Jahrzehnten siedelten sich dort immer mehr Juden an, was zu wachsenden Spannungen mit den ansässigen Arabern führte.