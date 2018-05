USA wollen Botschaft in Jerusalem eröffnen. Archivbild Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

In einem umstrittenen Schritt eröffnen die USA ihre Botschaft in Jerusalem. Donald Trump hatte die Stadt im Dezember im Alleingang als Hauptstadt Israels anerkannt. Dies löste schwere Unruhen in den Palästinensergebieten aus.



Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu rief alle Länder dazu auf, ihre Vertretungen ebenfalls nach Jerusalem zu verlegen. Dies sei der richtige Schritt und diene dem Frieden, sagte er bei einer Feier mit US-Repräsentanten im Außenministerium in Jerusalem.