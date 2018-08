Ein Mitarbeiter des UNRWA sortiert Essensspenden. Quelle: Wissam Nassar/dpa

Die Bundesregierung will ihre Unterstützung für das unter der US-Politik leidende UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) erneut deutlich aufstocken. In einem Schreiben von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) an seine EU-Kollegen heißt es, die "Bereitstellung weiterer Mittel in substanzieller Höhe" werde vorbereitet.



Das reiche jedoch nicht, um das aktuelle Defizit von 217 Millionen US-Dollar (186 Millionen Euro) auszugleichen. Demnach sollte auch die EU weitere Anstrengungen unternehmen.