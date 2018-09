Eine Schule des UNRWA in Deir Al-Balah. Quelle: Ashraf Amra/APA Images via ZUMA Wire/dpa

Das Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen hat die Streichung der US-Hilfen bedauert. "UNRWA bietet grundlegenden Service für palästinensische Flüchtlinge und trägt zur Stabilität in der Region bei", sagte UNRWA-Generaldirektor Pierre Krähenbühl. Er rufe andere Länder dazu auf, die Finanzlücke zu schließen.



Die USA hatten zuvor angekündigt, ihre Zahlungen an das Hilfswerk einzustellen. Die Vereinigten Staaten müssten einen zu großen Teil der Last schultern, hieß es zur Begründung.