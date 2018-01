In Israel wurden daraufhin die Soldaten für ihre zurückhaltende Reaktion gelobt und Tamimi als Provokateurin kritisiert. In den palästinensischen und anderen arabischen Medien wurde die junge Frau als Heldin, ja Ikone des Widerstands gegen die israelische Besatzung gefeiert. Seit dem 19. Dezember 2017 sitzt sie in Untersuchungshaft. Nun steht sie vor dem israelischen Militärgericht und wird unter anderem wegen Körperverletzung angeklagt. Der Fall Tamimi - eine klassische David-Goliath-Geschichte, nicht zuletzt vermutlich auch deswegen so viel diskutiert, weil Ahed mit ihren blonden Korkenzieherlocken und blauen Augen optisch so gar nicht ein gewalttätiges Image unterstützt.