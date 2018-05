Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Archivbild Quelle: Soeren Stache/dpa

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ist nach einer Ohr-Operation wieder im Krankenhaus. Abbas sei zu Nachuntersuchungen ins Istischari-Krankenhaus in Ramallah gekommen, teilte der Klinikchef mit. Der Gesundheitszustand von Abbas gebe aber keinen Anlass zu Besorgnis, hieß es.



Es war bereits der dritte Klinikaufenthalt für den 83-Jährigen innerhalb einer Woche. Abbas hatte sich am Dienstag einer kleinen OP am Mittelohr unterzogen und war bereits am Samstag für eine Untersuchung im Krankenhaus.