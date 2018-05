Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Quelle: Mary Altaffer/AP/dpa

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas will im UN-Sicherheitsrat erneut die Vollmitgliedschaft Palästinas beantragen. Das kündigte Abbas in einer Rede im höchsten Gremium der Vereinten Nationen an. "Glauben Sie nicht, dass wir eine Vollmitgliedschaft verdienen? Warum nicht?", so Abbas.



Bisher genießt Palästina lediglich den Status als Beobachterstaat in der 193 Staaten zählenden Weltorganisation. Abbas' voriger Versuch, bei den UN die Vollmitgliedschaft zu erreichen, scheiterte 2011.