Flüchtlingslager Aida im Westjordanland Quelle: ZDF/Holger Koch

Im Hintergrund beginnt eine Bandsäge zu kreischen, die Alrowwad-Schreinerei ist mit allen nötigen Werkzeugen ausgestattet, die Auftragslage ist gut. "Türen, Betten, Tische, und Stühle, eben das was die Menschen am nötigsten brauchen", sagt Hitham Al Hroob, der Schreiner im Alrowwad-Zentrum. "Wir arbeiten fast zum Selbstkostenpreis, und wir versuchen immer eine günstige Finanzierungsmöglichkeit zu finden, die Leute zahlen eigentlich immer in Raten." Die Schreinerei ist nur ein Projekt des Kulturzentrums, auch eine Näherei und eine Großküche sind im Programm, genauso wie Kurse in Mediengestaltung. Ein Sprungbrett für die jungen Palästinenser in ein mögliches Berufsleben.



Eine qualifizierte Fachkraft würde sich auch Abdul-Salam manchmal wünschen. "Klar, finanziell ist es schwierig, aber zu tun habe ich genug", sagt er und schraubt weiter an einem Roller. Zweiräder sind das einzig wirklich probate Fortbewegungsmittel im Lager Aida. Und alles was fährt und knattert ist von großem Interesse für die Kinder im Lager. Junge Zuschauer hat Abdul-Salam genug. Vielleicht ist tatsächlich eine zukünftige Fachkraft dabei.