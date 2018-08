Dabei ist Palmöl Segen und Fluch zugleich. Die Frucht wird als Rohstoff zur Herstellung von Tiefkühlpizzen und Nutella gebraucht, sie steckt im Biodiesel, in Kosmetik und in Reinigungsmitteln, in Schokolade, in Keksen, in Fertigsuppen. Die Folgen: Zwischen 2000 und 2012 wurden in Indonesien sechs Millionen Hektar Wald gerodet. Allein 2012 waren es 840.000 Hektar - mehr als doppelt so viel wie in Brasilien.