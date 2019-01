Wandgemälde zum Thema Weltjugendtag in einer Jugendhaftanstalt.

Quelle: Mauricio Valenzuela/dpa

In Panama beginnt am Dienstag der katholische Weltjugendtag. Dazu werden rund 250.000 junge Menschen erwartet, darunter 2.300 Pilger aus Deutschland. Am Mittwoch reist Papst Franziskus an. Als Höhepunkte des Weltjugendtages sind eine Gebetswache und ein großer Abschlussgottesdienst am Sonntag mit dem Papst geplant.



Der Papst lädt etwa alle drei Jahre zum internationalen Weltjugendtag in ein anderes Land ein. Franziskus besuchte bislang die Weltjugendtage von Rio de Janeiro (2013) und Krakau (2016).