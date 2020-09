Ein Info-Blatt hängt in der Untersuchungsstelle. Symbolbild

Quelle: Jörg Carstensen/dpa

In Baden-Württemberg ist erstmals ein positiv auf das neuartige Coronavirus getesteter Mensch gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit. Es handle sich um einen 67 Jahre alten Mann. Es ist der bislang vierte Todesfall in Deutschland.



Zuvor war im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben. Anfang der Woche starben die ersten zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Erreger.