In der Forschung ist umstritten, ob Pando tatsächlich das größte und schwerste Lebewesen auf der Erde ist. "Selbst wenn es sich um einen Klon handelt, so bin ich doch skeptisch, dass alle Bäume zusammenhängen", sagte der Botaniker Stefan Dressler vom Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt/Main. "Wie will man das beweisen, dass nicht ein Teil abgetrennt ist?" Solche Bäume könnten sich zwar bei Trockenheit gegenseitig unterstützen, aber generell sei jeder Baum einzeln lebensfähig. Zudem sei auch nicht sicher, dass es nicht irgendwo noch einen größeren solchen Baumverbund gebe.