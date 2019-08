Man verteilte Flugblätter für das "Picknick" insbesondere an die Ostdeutschen, die in Ungarn kampierten und abwarteten. Ungarn galt schon länger als durchlässigster der Bruderstaaten. Rund 700 Ostdeutsche hatten dann den Mut, beim "Picknick" in den Westen zu rennen. Die Bilder von jungen Leuten, die die Freiheit feierten, gingen um die Welt – und natürlich auch in DDR. Es war der Anfang einer Massenbewegung gen Westen, die zum Fall der Mauer, des Eisernen Vorhangs im November 1989 beitrug.