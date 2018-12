Ein Ticket für das Konzert des Rappers Sfera Ebbasta.

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Bei einer Massenpanik in einer Diskothek in Italien sind fünf Jugendliche ums Leben gekommen. Unter den insgesamt sechs Todesopfern sei auch eine Mutter, bestätigte ein Feuerwehrsprecher. Das Unglück ereignete sich in der Gemeinde Corinaldo, unweit der Hafenstadt Ancona. Dort sollte der beliebte italienische Rapper Sfera Ebbasta auftreten.



Mitten in dem heiteren Gedränge versprühte ersten Erkenntnissen zufolge jemand Reizgas und versetzte die Besucher in Panik.