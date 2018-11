In einem Wahllokal in Rom wird eine Stimme abgegeben. Quelle: Giuseppe Lami/ANSA/dpa

Bei der Parlamentswahl in Italien hat es eine Panne mit Wahlzetteln gegeben. In Palermo auf Sizilien mussten wegen eines Fehlers in der Nacht zum Sonntag tausende Wahlzettel neu gedruckt werden. Es sei ein Skandal, dass einige Wahllokale daher nur verspätet öffnen konnten, twitterte Senatspräsident Pietro Grasso.



Am Vormittag schienen die Probleme aber bewältigt. In Palermo wählte dann auch Staatspräsident Sergio Mattarella. Die Wahllokale in Italien sind bis 23 Uhr geöffnet.