Freizeitpark-Besucher bleiben in 60 Meter Höhe stecken.

In rund 60 Metern Höhe steckten etwa 25 Menschen in einer Aussichtsplattform des fränkischen Freizeitparks Geiselwind fest. Laut Polizei soll ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Der TÜV sei damit beauftragt, den eakten Grund für die Störung zu ermitteln, sagte ein Polizeisprecher. Die Plattform bleibt zunächst gesperrt.



Die Gondel des Fahrgeschäfts konnte am Dienstag nicht herabgelassen werden. Per Hubschrauber waren die betroffenen Menschen deshalb gerettet worden.