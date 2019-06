Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Quelle: Soeren Stache/dpa

Wegen eines Risses in der Cockpitscheibe eines Regierungsfliegers hat Bundespräsident Steinmeier mit einem Privatjet zur Grundgesetz-Feier nach Karlsruhe reisen müssen. Das sagte eine Sprecherin der Luftwaffe.



Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung verursachte das Kosten von 30.000 Euro. Den Betrag wollte die Sprecherin nicht kommentieren, erklärte aber, das Verteidigungsministerium habe die Kosten übernommen. Zur Feier des Grundgesetzes hatte Steinmeier am 23. Mai in Karlsruhe gesprochen.