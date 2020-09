Eine Wahlurne eines Wahlbezirks. Symbolbild

Bei der Hamburger Bürgerschaftswahl sind bei der Auszählung der Stimmen gleich mehrere Pannen passiert. In einem Wahlbezirk in Eimsbüttel seien angekreuzte Wahlkreisstimmzettel versehentlich im Altpapier gelandet - und später von der Müllabfuhr abgeholt worden, wie Landeswahlleiter Oliver Rudolf sagte.



Die meisten Stimmzettel konnten wiedergefunden und noch ausgezählt werden, 18 Zettel mit je fünf Stimmen aber blieben verschollen. "Diese 90 Stimmen sind aber nicht mandatsrelevant", so Rudolf.