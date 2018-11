Das AKW Cattenom ist für die Menschen im Dreiländereck immer wieder Thema.

Quelle: ZDF/Sacha Seibert

Rosso aber will, dass sein Kraftwerk 60 Jahre am Netz bleibt. Schließlich hat er gerade aufwendig renoviert. Und so bleibt an der Grenze die Angst. Im saarländischen Perl hat Sabine Janke ihr Schreibwarengeschäft. Die Kunden kommen aus Deutschland, Luxemburg und Frankreich, Cattenom ist immer wieder Thema: "Wenn der jetzt wirklich hochgeht - was ist denn dann? Sind wir dann alle tot? Die Kunden fragen sich das alle, und wenn es Krebsfälle gibt, geben sie Cattenom die Schuld."