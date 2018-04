Der Radtransportpanzer Boxer. Quelle: Christian Charisius/dpa

Nach 14 Jahren will Großbritannien wieder in das von deutschen Konzernen dominierte Panzer-Projekt "Boxer" einsteigen. Damit kann sich die deutsche Rüstungsindustrie Hoffnung auf einen weiteren Großauftrag zur Lieferung der Transport-Radpanzer machen.



Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann stellen den "Boxer" gemeinsam her. Großbritannien hatte den Radpanzer ursprünglich mit entwickelt, war aber 2004 aus dem Programm ausgestiegen. Wie viele Panzer London ordern will, wurde nicht bekannt.