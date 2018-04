Und die Zukunft hält, wenn man "Caya"-Chef Schneekloth glauben will, noch ganz andere Möglichkeiten parat: Nicht nur in der App seine Rechnungen zu empfangen, sondern sie auch gleich mit wenigen Klicks oder Fingertippen zu bezahlen (ein Feature, das die E-Post mal hatte und offenbar mangels Nachfrage wieder einstellte). Die durchweg jungen Gründer der Post-Konkurrenz lassen sich nicht entmutigen: Sie halten ihre Digitalisierungsprojekte für durchweg pfiffiger als die der Post. Wie viele Anbieter sich auf dem deutschen Markt halten können, wird wohl auch am Service-Angebot hängen. Im Bereich der jungen Fintech-Unternehmen jedenfalls vollzieht sich inzwischen eine Wende in den Gewohnheiten der Kunden, was zuallererst die etablierten Filialbanken spüren. Eine ähnliche Revolution steht vielleicht dem guten alten Brief bevor, der immerhin seit dem Papyrusversand im alten Ägypten seinen Platz im Austausch unter den Menschen hatte. Die Inhalte sind aber meist verschwunden - auch das könnte künftig in der digitalen Welt, die nicht vergisst, ganz anders sein.