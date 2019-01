150.000 Jugendliche aus der ganzen Welt kommen in dieser Woche zum katholischen Weltjugendtag nach Panama-Stadt. Der Papst reist eigens aus Rom an. Es wird erwartet, dass er in dem mittelamerikanischen Land auch klare politische Signale senden wird. Schließlich ist Panama Ziel vieler Migranten auf ihrem Weg von Südamerika in die USA. Im Land selbst gibt es ein großes soziales Gefälle, eine hohe Korruption, und Fragen der Ökologie stehen für die Kirche in der Region ganz oben auf der Agenda. Das sind alles Themen, die auch für Papst Franziskus wichtig sind.