Papst Franziskus. Archivbild Quelle: Denis Balibouse/POOL Reuters/AP/dpa

Zwei Monate vor dem Papst-Besuch in Irland machen tausende Internetnutzer mobil, um aus Protest gegen die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche eine Messe von Papst Franziskus zu boykottieren. Die Facebook-Gruppe plant, die Plätze bei einer Messe, die der Papst Ende August in Dublin feiern wird, zu reservieren und dann nicht hinzugehen.



Anlass des Papst-Besuchs ist das katholische Weltfamilientreffen, das alle drei Jahre in verschiedenen Städten stattfindet.