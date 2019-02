Genau das Gegenteil dessen also, was Franziskus immer predigt: Bescheidenheit, Demut und Abrüstung. Daher ließ es sich der Pontifex nicht nehmen, auf einer interreligiösen Konferenz am Montag eine Rede zu halten, die auf die Konflikte und Ungleichheiten in der ganzen Region gemünzt war.



Mit Blick auf die Konflikte im Jemen, in Syrien, im Irak und in Libyen richtete Franziskus einen eindringlich Appell an religiöse Führer in der ganzen Welt: Sie alle müssten "den Fluten der Gewalt und der Austrocknung des Altruismus" widerstehen. "Gott ist mit denen, die Frieden suchen." Franziskus' Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, sind an den Konflikten im Jemen, in Syrien und in Libyen beteiligt.