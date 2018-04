Papst Franziskus am Kolosseum. Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Franziskus hat beim Kreuzweg am Kolosseum in Rom am Karfreitag an Gewalt und Krieg erinnert. Vor 20.000 Menschen las der Pontifex ein Gebet, in dem er von der Scham sprach, den jungen Menschen eine "zertrümmerte Welt der Spaltung und der Kriege" zu hinterlassen.



Die Prozession ist der Höhepunkt der Karfreitagsfeierlichkeiten und erinnert an das Leid Jesu Christi auf seinem Weg zur Kreuzigung. Begleitet wurde die Feier aus Angst vor Anschlägen von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen.