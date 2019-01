Papst Franziskus beim Weltjugendtag in Panama.

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Zum ersten Mal wird Portugal einen Weltjugendtag ausrichten: Das Großereignis findet 2022 in Lissabon statt, wie der Vatikan nach Abschluss des diesjährigen Jugendtages in Panama mitteilte.



Papst Franziskus hatte zuvor eine Messe mit mehreren Hunderttausend jungen Menschen gefeiert. Er rief dazu auf, christliche Ideale nicht in der Zukunft zu sehen, sondern in der Gegenwart umzusetzen. Im Mittelpunkt müsse barmherzige Liebe stehen. Christen müssten sich "die Hände schmutzig machen".