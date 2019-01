Papst Franziskus bei der Generalaudienz im Vatikan.

Papst Franziskus hat Heuchler in der Kirche kritisiert. "Wie oft sehen wir den Skandal dieser Personen, die in die Kirche gehen (...). Und dann führen sie ein Leben, in dem sie andere hassen oder schlecht über andere Leute reden", sagte der Pontifex im Vatikan. "Besser man geht nicht in die Kirche: Lebe so, als seist du ein Atheist."



Bei der Audienz bewies der Argentinier aber auch wieder Volksnähe. Beim Empfang des kubanischen Nationalzirkus' lachte er mit den tanzenden Künstlern.