Papst Franziskus appelliert an Europa und Amerika. Archivbild

Quelle: Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa

Papst Franziskus hat dem Westen wegen seiner Waffendeals mit Ländern in Konfliktregionen eine Mitschuld am Tod von Kindern gegeben. Dass es so viele Kriege in aller Welt gebe, liege daran, dass "das reiche Europa und Amerika Waffen verkaufen".



Diese würden dann genutzt, um Kinder zu töten, kritisierte Franziskus in einer Audienz vor Studenten und Dozenten des San Carlo Instituts in Mailand. Ohne Waffengewalt würde es keinen Krieg in Ländern wie Afghanistan, dem Jemen und Syrien geben.