Franziskus trat auch in Abu Dhabi bescheiden auf, hatte aber eine klare Botschaft. Er forderte Religionsfreiheit für alle. "Jedes Glaubenskenntnis ist aufgerufen, die Kluft zwischen Freund und Feind zu überwinden", erklärte das Kirchenoberhaupt bei einer interreligiösen Friedenskonferenz. Dass er gemeinsam mit Großscheich Ahmed al-Tayyeb von der Al-Azhar-Universität in Kairo eine Erklärung unterzeichnete, in der jeglicher Gewalt im Namen von Religion eine Absage erteilt wird, ist aus vatikanischer Sicht ein Erfolg. Die Al-Azhar-Moschee gilt als die führende Hochschule des sunnitischen Islam. Mit der Erklärung verpflichten die prominenten Unterzeichner ihre Glaubensbrüder darauf, "dass Religionen niemals Krieg, Hass, Feindseligkeit und Extremismus anregen dürfen. Sie dürfen auch nicht zu Gewalt oder Blutvergießen anstacheln".



Franziskus nahm mit der Reise in Kauf, dass sie auch politisch instrumentalisiert wird. Die Herrscher in Abu Dhabi nutzten die Gelegenheit, um ihr Land als tolerant und dem Frieden verpflichtet darzustellen. Weil das Emirat die Militärallianz Saudi Arabiens im Jemen unterstützt, hatten Kritiker der Reise im Vorfeld den Papst zu einer Absage drängen wollen. Doch Franziskus zog es vor, vor Ort das Thema klar anzusprechen. Er forderte eine "Entmilitarisierung der Herzen", kritisierte "das Wettrüsten, die Ausweitung der eigenen Einflussbereiche und eine aggressive Politik zum Nachteil anderer" und beklagte die "Logik bewaffneter Macht". In diesem Kontext denke er "insbesondere an Jemen, Syrien, Irak und Libyen", so Franziskus.