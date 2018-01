"Wir Menschen aus dem Amazonasgebiet wollen unsere Kultur bewahren, unsere Traditionen", erklärt Luzmila Bermeo vom Volk der Awajún mit bewegter Stimme. "Ich bin 67 Jahre alt und habe immer in der Amazonasregion gelebt. Ich erinnere mich an die Schönheit unseres Territoriums, reich an Pflanzen, Vögeln und Fischen. Alles war unser Zuhause und jetzt haben wir nichts mehr."